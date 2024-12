Die Gruppe um Sänger Johannes Strate will ab 2026 pausieren - Ende offen. Davor plant die Pop-Rock-Band noch eine Tour durchs Land.

dpa 06.12.2024 - 13:08 Uhr

Nürnberg - Die Pop-Rock-Band Revolverheld ("Halt dich an mir fest") will ab 2026 auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Davor plant die Hamburger Gruppe noch eine "20 Jahre Open Airs"-Tour. Erster Stopp ist am 7. November 2025 in Nürnberg, wie eine Sprecherin mitteilte. Das vorerst letzte Konzert geht demnach am 21. Dezember in Köln über die Bühne.