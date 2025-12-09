Nach dem Bühnenjubel kommt die Stille: Sängerin Loi spricht offen über ihren Umgang mit Einsamkeit – und warum sie heute stolz auf sich ist.
09.12.2025 - 06:54 Uhr
Pop-Sängerin Loi (23, „Gold“) aus Mannheim berichtet davon, dass sie das Thema Einsamkeit in diesem Jahr schwer beschäftigt habe. „Ich habe mich selbst einfach viel besser kennengelernt. Und auch gelernt, mit mir selbst zu sein, auch alleine zu sein und die Stille zuzulassen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe ganz lange versucht, dies „ein bisschen zu verdrängen oder mich abzulenken“. Sie sei stolz darauf, das Thema angegangen zu sein.