Ja, ich will. Am 25. Mai findet auf dem Ludwigsburger Marktplatz die erste Pop-Up-Hochzeit statt. Wer sich spontan trauen oder segnen lassen möchte, ist hier richtig.

Einfach mal eben heiraten? Das geht. Am Sonntag, 25. Mai, in Ludwigsburg. Zur Pop-Up-Hochzeit kann man einfach so vorbeikommen und sich das Ja-Wort geben. Der evangelische Kirchenbezirk Ludwigsburg bietet die Aktion erstmals an. Auch die Stadt Ludwigsburg zieht mit.

Warum das Ganze? Die Aktion „Küss mich im Schloss“ am Valentinstag war ein voller Erfolg. 162 Paare kamen am 14. Februar zum Ludwigsburger Residenzschloss, um sich segnen zu lassen. „Da sieht man, was für ein Bedarf da ist – wie viele so einen Segen brauchen können“, sagt Katharina Groß. Bei der Pfarrerin zur Dienstaushilfe laufen die Fäden für die Organisation der Pop-Up-Hochzeit zusammen.

Katharina Groß hat auch mitbekommen, dass es Pop-Up-Hochzeiten im vergangenen Jahr bereits in anderen größeren Städten gab. Nämlich am 24. April. Nun ist es also das schöne – und leicht zu merkende – Datum 25.5.25. „Und es kann schon sein, dass wir das am 26. Juni kommendes Jahr wiederholen“, sagt die Pfarrerin.

Feier der Liebe: Pop-Up-Hochzeit in Ludwigsburg

Auch bei der Pop-Up-Hochzeit gilt: Liebe kennt kein Alter. Foto: imago/Ute Grabowsky

Aber jetzt geht es erst einmal um die Pop-Up-Hochzeit in diesem Mai. Katharina Groß wird dann gemeinsam mit gut einem Dutzend Kollegen im Einsatz sein, wenn von 12 bis 20 Uhr auf dem Ludwigsburger Marktplatz die Liebe in all ihren Facetten gefeiert wird.

Angesprochen sind alle Paare: „Ob frisch verliebt, langjährig zusammen, verheiratet oder verlobt – egal ob queer oder straight, jung oder alt – Ihr seid herzlich willkommen!“, heißt es auf der Internetseite der evangelischen Kirche Ludwigsburg. „Wir segnen Euch als Paar, unabhängig Eurer Konfession – auch wenn Ihr nicht evangelisch seid.“

Tatsächlich gibt es beim Prozedere den einen oder anderen Unterschied, ob man sich „nur“ segnen lassen oder „richtig“ kirchlich trauen lassen möchte. Ersteres, also der Segen, geht wirklich komplett spontan und ohne Papiere. Will man eine Trauung mit Eintrag in die Kirchenbücher, werden Heiratsdokumente vom Standesamt benötigt, die Personalausweise des Paares und von einer Person die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.

Wenn beide Partner in Ludwigsburg geboren oder dort gemeldet sind, kann man sich an diesem Tag auch spontan bei der Stadt die Unterlagen über die bereits erfolgte standesamtliche Trauung abholen. Das Standesamt hat an diesem Tag ebenfalls offen und bietet Trauungen an.

Für die kirchlichen Trauungen beziehungsweise den Segen stehen am 25. Mai mehrere Orte auf und rund um den Ludwigsburger Marktplatz zur Verfügung. Zwei Räume in der Stadtkirche, der Turm der Stadtkirche oder am Marktbrunnen, wo ein kleiner Pavillon aufgestellt wird. Die Anmeldung zur spontanen Hochzeit findet im Markt 8 statt.

Die Segnung selbst wird 20 bis 30 Minuten dauern. Davor führt das Brautpaar ein kurzes, etwa 15-minütiges Gespräch mit der Pfarrperson, bevor es dann endgültig los gehen kann. „Für alle spontanen Segnungen können wir nicht garantieren, dass ihr direkt an der Reihe seid. Euch wird aber sicher nicht langweilig werden“, heißt es auf der Homepage der Kirche.

Abgerundet wird die Pop-Up-Veranstaltung durch ein Rahmenprogramm, das je nach Gusto genutzt werden kann. Es gibt Musik, die Möglichkeit Blumenschmuck zu besorgen, auf Wunsch kann ein Fotograf die Zeremonie begleiten. Vor der Trauung können sich die Paare zudem zum Beispiel einen Trauspruch aus dem Kaugummiautomaten ziehen. Sektempfang und leckeres Essen gibt es ebenfalls.

Stressfrei „Ja“ sagen: die Vorteile dieser Art der Hochzeit

Die Segnungen und Trauungen sollen, so heißt es seitens der Kirche, „modern, herzlich und stressfrei“ stattfinden. Und das ist genau der Grund, warum eine Pop-Up-Hochzeit eine so gute Idee ist – denn stressfrei ist so eine Trauung ja in den seltensten Fällen für das Paar. „Die Erwartungshaltung an die Paare und der Paare selbst sind oft sehr hoch“, sagt Katharina Groß.

Das soll am 25. Mai nicht der Fall sein. Hier braucht es keine großen Hochzeitsgesellschaften und keine langwierige Planung. „Es soll einfach ein niederschwelliges Angebot sein“, sagt Katharina Groß. Für Menschen, die bislang nicht kirchlich heiraten konnten oder wollten und denen dennoch ein Segen wichtig ist.

Man muss nicht, aber man kann sich im Vorfeld zur Pop-Up-Hochzeit anmelden unter katharina.gross@elkw.de. Weitere Infos zu dem Angebot inklusive Checkliste für die Hochzeit gibt es unter https://meinekirche.de/service/pop-up-hochzeit/.