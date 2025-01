Er ist ein Politikum: der Radstreifen auf der Böblinger Straße in Kaltental. Fühlen sich Radfahrer jetzt sicherer? Was sagen Autofahrer? Jetzt ist die Meinung der Stuttgarter gefragt.

Bei den Radstreifen in Stuttgart-Kaltental will die Stadt offenbar möglichst alles richtig machen. Seit 2022 läuft dort, an der Kaltentaler Abfahrt, ein Versuch – Ausgang offen. In beiden Richtungen ist eine zwei Meter breite Spur für Fahrradfahrer reserviert. Ein Sicherheitsstreifen trennt die Spur von der Fahrbahn für Autos ab. Vorausgegangen waren Diskussionen. Zwar gibt es schon länger Schutzstreifen, allerdings durfte bis Sommer 2022 an den Straßenrändern geparkt werden. Es kam laut der Stadt zu „eklatanten Regelverstößen“ und gefährlichen Situationen für Radler.