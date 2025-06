Ricardo Ottenbacher verwandelt Alltagsorte in Tanzflächen. Nach dem Café Soufflé in Ludwigsburg wird nun ein Friseursalon zur Eventlocation – mit DJ, Bar und Open-Air-Bereich.

Wo sonst Kunden ihre Haare lassen, sollen am Samstag, 5. Juli, junge Menschen ausgelassen tanzen, Cocktails trinken und den Sommer genießen. Die Veranstaltungsreihe von Ricks Events geht in die nächste Runde und plant einen Rave im Friseursalon Wörn in Asperg.

„Ich möchte Veranstaltungen an Orten organisieren, die keine Clubs oder Diskotheken sind“, erklärt Ricardo Ottenbacher die Idee hinter seinen Partys. Seit Anfang des Jahres organisiert der 28-Jährige unter dem Namen Ricks Events Pop-up-Raves im Kreis Ludwigsburg.

Charakter der Location soll bewahrt werden

Dabei sei ihm wichtig, den Charakter der Örtlichkeit nicht zu verändern. Ottenbacher versuche die Corporate Identity der Locations beizubehalten und einen kleinen Twist reinzubringen. „Wenn man Bilder oder Videos vom Rave sieht, soll man direkt erkennen, dass es nicht in einem Club stattfindet.“ Sein letztes Event, im Café Souffle in Ludwigsburg, sei ein voller Erfolg und die erste ausverkaufte Veranstaltung gewesen. „Es war auch toll, dass mit dem Matcha ein nichtalkoholisches Getränk im Fokus stand.“

Im Mai fand der „Matcha-Rave“ im Café Soufflé in Ludwigsburg statt. Foto: Katharina Baberowski

Boiler Room Flair

Ottenbacher setzt auf den Stil der „Boiler Room Partys“, bei denen die DJs ihren DJ-Pult in der Menge aufbauen, und nicht auf einem erhöhten Podest oder einer Bühne stehen. „So entwickelt sich eine ganz andere Energie auf der Party“, sagt Ottenbacher. Der DJ „Luca.Legion“, der unter anderem beim Friseur-Rave auflegt, soll direkt vor der Theke mit den Shampooflaschen stehen.

Dass er sich genau für diese Locations entschieden hat, ist kein Zufall. „Torsten Wörn schneidet mir die Haare seit ich ein Kind bin“, sagt Ottenbacher. „Jetzt eine Veranstaltung mit ihm zu organisieren, ist was Cooles.“ Da der Laden recht klein ist, plant er einen Indoor-Bereich zum Tanzen und einen Außenbereich mit Stehtischen, Sitzmöglichkeiten und einer Bar.

Events finden immer an anderen Orten statt

Man merkt schnell, dass er eine genaue Vorstellung von seinen Veranstaltungen hat. „Ich möchte, dass sich die Leute auf meinen Partys wohlfühlen“, betont Ottenbacher. Dazu gehören nicht nur das passende Ambiente, sondern auch ausreichend Sicherheitspersonal und die Auswahl des Klientels. Es sei familiärer und keine Großveranstaltung. „Die Gäste sollen sich auf die Veranstaltung freuen, sich ein tolles Outfit anziehen, vorher vielleicht noch einen Aperitif nehmen und dann entspannt die Location genießen“, beschreibt er. Aber auch der Verknappungseffekt spielt eine Rolle. „Wenn die Leute, die nicht da waren, hinterher auf Instagram die Bilder und Videos sehen, wünschen sie sich, beim nächsten Mal auch dabei zu sein.“ Das gehe allerdings nicht, da die Partys nicht jeden Samstag stattfinden und die Locations immer wechseln. Momentan, sei er der einzige, der sich Nischenlocations für seine Events aussuche.

Er will, dass die Gäste etwas an Orten erleben, an denen sie in diesem Kontext sonst nicht sind. Gleichzeitig stellt er sicher, dass die Location mit der Veranstaltung keinen zusätzlichen Aufwand hat. „Für den Friseur ist das etwas komplett Neues. Ich will da keine Probleme machen.“ Deshalb startet der Rave um 17 Uhr, drei Stunden nach Ladenschluss von Torsten Wörn.

Rooftop- und Bäckerei-Raves geplant

Für die Zukunft sprudelt der Asperger förmlich vor Ideen. Sein Traum: eine Rooftop-Party im Kreis Ludwigsburg. Die passende Locations hat er allerdings noch nicht gefunden. „Wenn ich einen Kumpel hätte, der Pilot ist, würde ich auch einen Rave im Flugzeug machen“, sagt er. „Das sind einfach Locations, die mich anlocken, die ich witzig finde.“ In naher Zukunft dürfen sich die Feierwütigen auf einen Bäckerei-Rave freuen, und auch mit dem Café Souffle plant Ottenbacher ein weiteres Event.

Ricks Events

Familie

Ricardo Ottenbacher ist der Sohn von Christian und Dory Ottenbacher, die den Adler in Asperg führen. Er selbst arbeitet dort als Food and Beverage Manager und ist für alle Abteilungen zuständig, die mit Essen und Trinken zu tun haben.

Friseur Rave

Am 7. Juli findet ab 17 Uhr in der Stuttgarter Straße 1 in Asperg der Rave im Friserusalon Wörn statt. Der Eintritt ist kostenlos, wer sicher teilnehmen möchte, sollte sich online auf www.eventbride.com ein Ticket reservieren.