Das Catering- und Gastro-Unternehmen Rauschenberger hat die Location an der Schaflandstraße in Fellbach in ein „Restaurant auf Zeit“ verwandelt – dieses Mal lautet das Thema „Feel the forest“. So wird der Gruß aus der Küche etwa auf Rinde serviert.

Ingrid Sachsenmaier 15.01.2025 - 06:00 Uhr

„Pop up“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „plötzlich auftauchen“. Ganz so wörtlich kann man diese Übersetzung auf den Supper Club im Goldbergwerk in Fellbach nicht übertragen. Das Pop-up-Restaurant des Catering- und Gastro-Unternehmens Rauschenberger mit Sitz in Fellbach gibt es heuer nämlich bereits im zehnten Jahr, alle zwei Jahre wechselt das Motto. Dieses Jahr wird in dem „Restaurant auf Zeit“ das Thema „Feel the forest“ bespielt – angefangen bei der absolut stimmigen Deko mit viel echtem Grün, Moos und Rinde, der lauschigen Beleuchtung mit vielen Kerzen bis hin zum Menü, wo unter anderem Waldkräuter, Hirschrücken und Brombeeren in Szene gesetzt werden. Alles sehr stimmig.