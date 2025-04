Ein Pop-up-Store in der Galerie Necktar 127 am Stöckach hat seit Samstag geöffnet. Was hier außer Vintage-Kleidung noch zu finden ist und wie es mit dem Konzept weitergehen soll.

Valentin Schwarz 12.04.2025 - 17:08 Uhr

An den Bügeln in der Galerie Necktar 127 hängen Pelzmäntel sowie langen Kleidern in Türkisblau und knalligem Rot. Auf den Tischen stapeln sich T-Shirts und Hemden, der Boden ist gesäumt von waldgrünen Stöckelschuhen, braun gemusterten Lederstiefeln und weißen Sneakern. Unübersehbar: Seit Samstag befindet sich in den Räumlichkeiten am Stöckach ein Pop-up-Store für Secondhand-Artikel. Der „Vintage Design Art Market“ ist bis zum kommenden Samstag, 19. April, im Stuttgarter Osten geöffnet, abends ergänzt durch DJ-Sets.