Nikolai B. Forstbauer 10.12.2024 - 06:00 Uhr

Dieser Dienstag, 10. Dezember, ist ein besonderer Tag für die Populäre Kultur in Baden-Württemberg. Erstmals sind im Doppelhaushalt 2025/2026 Mittel in Höhe von einer Million Euro pro Jahr vorgesehen. Wie und wofür sie verwendet werden, hat die Szene im Dialogprozess Popkultur mitbestimmt. Der Abschlussbericht mitsamt den Empfehlungen werden am 10. Dezember im Kabinett vorgestellt. Im Anschluss will sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Popländ-Initiative äußern.