Das Album «Songs from the Big Chair» machte die britische Band Tears for Fears weltbekannt und gilt als einflussreicher Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum gibt es wieder eine Neuauflage.
14.11.2025 - 07:00 Uhr
London - Tears for Fears zählen zu den einflussreichsten britischen Popbands. Welthits wie "Shout" oder "Everybody Wants to Rule the World" laufen bis heute im Radio und werden millionenfach gestreamt. Beide stammen vom Album "Songs from the Big Chair", das dem britischen Duo 1985 den internationalen Durchbruch bescherte, die deutschen und sogar die US-Charts toppte. Zum 40. Jubiläum des Albumklassikers erscheint mal wieder eine Neuauflage in mehreren Variationen.