Er schrieb Pop-Hits wie Madonnas «Like a Virgin» oder Cyndi Laupers «True Colors»: Steinberg galt als einer der erfolgreichsten Hitmacher der letzten Jahrzehnte. Nun ist er im Alter von 75 gestorben.
17.02.2026 - 11:00 Uhr
Los Angeles - Billy Steinberg, der legendäre Hits wie Madonnas "Like a Virgin" und Cyndi Laupers "True Colors" geschrieben hat, ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in seinem Zuhause im kalifornischen Brentwood, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Steinbergs Anwältin Laurie Soriano berichteten. Auf Instagram sprach Cyndi Lauper Steinbergs Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus.