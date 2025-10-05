Max Giesinger fühlt sich im Social-Media-Trubel fehl am Platz. Warum der Musiker mit Tiktok & Co. hadert – und was das für Newcomer bedeutet.
Köln/Hamburg - Popmusiker Max Giesinger (37) fremdelt mit sozialen Medien als Werbeplattform der Musikbranche. "Heutzutage musst du gefühlt 200 Reels und 300 Tiktoks machen und der Lauteste auf Social Media sein, um überhaupt gehört zu werden", sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur. "Und das war jetzt nicht der ursprüngliche Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, dass ich irgendwie der Social-Media-Hampelmann bin. Früher war das schon ein bisschen entspannter."