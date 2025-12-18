Der Kulturstaatsminister hat Popstars wie Herbert Grönemeyer ins Kanzleramt eingeladen und stimmt ihnen zu: Die Vergütung über Streamingplattformen sei nicht gerecht.
18.12.2025 - 16:33 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verspricht Musikerinnen und Musikern Hilfe auf dem Weg zu fairen Vergütungen bei Streamingdiensten wie Spotify. Zunächst soll es Anfang 2026 im Kanzleramt Verhandlungen der Künstler mit Streamingplattformen und Plattenlabels geben. Er wolle vermitteln, sagte Weimer nach einem Treffen mit Popmusikern. Notfalls könnte der Gesetzgeber eingreifen, etwa über das Steuerrecht.