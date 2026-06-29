Seit der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce fiebern Fans weltweit auf die Hochzeit hin. Was über das Spektakel bekannt ist, was nicht - und warum uns das überhaupt so interessiert.
29.06.2026 - 08:00 Uhr
New York - Via Instagram verkündeten Pop-Superstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) im August ihre Verlobung: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden zu Fotos von rosa-weißen Blumengirlanden, zärtlichen Gesten und einem Ring mit einem großen Diamanten. Dafür gab es viele Millionen Likes und sogar Glückwünsche von US-Präsident Donald Trump. Seitdem fiebern Fans weltweit der Hochzeit entgegen.