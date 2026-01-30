Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
London - Sein geliebtes Schlagzeug kann Phil Collins nie wieder spielen. Aber seine Stimme ist noch da. Und nach einigen - wie er selbst sagt - "schweren, frustrierenden Jahren", blickt der britische Musiker wieder optimistischer in die Zukunft. Vor seinem 75. Geburtstag (30.1.) scheint es Collins, der seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, wieder besser zu gehen. Sogar neue Musik stellte der Sänger und Schlagzeuger in Aussicht.