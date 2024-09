Die Anklage warf Justin Timberlake vor, betrunken Auto gefahren zu sein. Nun gab der Popstar Schuld zu - zumindest teilweise.

dpa 13.09.2024 - 19:20 Uhr

New York - Popstar Justin Timberlake hat sich angesichts von Vorwürfen der Trunkenheit am Steuer vor einem Gericht im US-Bundesstaat New York schuldig bekannt. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend und verwiesen auf eine Abmachung des 43-Jährigen mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Suffolk östlich von New York. Demnach habe Timberlake sich vor Gericht nur zu dem geringeren Vergehen des Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig bekannt.