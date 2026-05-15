Es ist das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Gaming-Szene: Laut Medienberichten und verifizierten Leaks steht der Startschuss für das Mega-Game Grand Theft Auto VI nun endlich bevor.

New York - In der Videospielbranche verdichten sich die Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Marketingoffensive zum Mega-Game Grand Theft Auto VI (GTA 6), dem meist erwarteten Spiel des Jahrzehnts. Während interne Händlerinformationen auf einen Vorverkaufsstart am Montag hindeuten, reagiert die Börse bereits mit massiven Kursgewinnen auf die Spekulationen.

Eine durchgesickerte E-Mail aus einem Partnerprogramm des US-Elektronikriesen Best Buy nennt den Zeitraum ab dem 18. Mai 2026 für eine großangelegte Werbekampagne. Der Veröffentlichungstermin war bereits mehrfach verschoben worden.

Anleger feiern das "GTA-Momentum"

Die Spekulationen um den Veröffentlichungstermin haben an den Finanzmärkten geradezu eine Euphorie ausgelöst. Die Aktie des Mutterkonzerns Take-Two Interactive verzeichnete in den vergangenen Handelstagen einen deutlichen Aufwärtstrend. Allein am Donnerstag legte das Papier um fast fünf Prozent zu, was einem Zuwachs an Marktkapitalisierung von knapp zwei Milliarden US-Dollar entspricht.

Das Timing der Leaks und Medienberichte ist nach Ansicht von Beobachtern kein Zufall. Am 21. Mai hält Take-Two seine turnusmäßige Bilanzkonferenz für Investoren. Die Analysten gehen nun davon aus, dass Rockstar Games seine bisherige Informationsstille brechen und ein Release des Games im November 2026 ankündigen wird.

Seit Anfang Mai hat die Aktie bereits zweistellig zugelegt, da Investoren auf Rekordvorbestellungen wetten, die das Geschäftsjahr 2027 zum erfolgreichsten der Firmengeschichte machen könnten.

PC-Gamer müssen warten

Den Experteneinschätzungen zufolge wird Rockstar Games allerdings zu Beginn nur die Konsolen-Gamer zufriedenstellen. Das Spiel soll demnach am 19. November 2026 zunächst exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Sony nutzt die aktuelle Dynamik bereits intensiv für Werbekampagnen, um Besitzer älterer Geräte zum Umstieg auf die aktuelle Konsolengeneration zu bewegen. PC-Spieler hingegen werden sich nach aktueller Einschätzung noch bis 2027 gedulden müssen.

Rekordverdächtige Erwartungen

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde US-Dollar ist "GTA 6" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte. Der Vorgänger hat sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten – von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.