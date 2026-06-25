Auf kaum ein Videospiel warten Fans so aufgeregt wie auf «Grand Theft Auto VI». Nach jahrelangen Verzögerungen signalisiert der Beginn der Vorbestellungen, dass der Starttermin im November steht.
25.06.2026 - 06:24 Uhr
New York - Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit kann das nächste Videospiel aus der "GTA"-Reihe vorbestellt werden. Die Vorbestellungen von "Grand Theft Auto VI" in Deutschland wurden um Mitternacht Ortszeit freigeschaltet. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.