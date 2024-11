Die Wahl in den USA ist entschieden. Donald Trump zieht zum zweiten Mal ins Weiße Haus ein. Nun geht es nur noch um den „popular vote“. Was ist das eigentlich?

Michael Bosch 06.11.2024 - 12:40 Uhr

In den meisten Ländern ist das Wahlsystem zumindest in seinen Grundzügen (leicht) verständlich: Die Partei oder der Kandidat, der am Ende die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt die Wahl und ist Wahlsieger. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA gilt das nicht zwangsläufig.