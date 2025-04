Porsche senkt die Prognose für 2025. Die Aktie verliert in der Folge etwa sieben Prozent. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Lukas Böhl 29.04.2025 - 13:30 Uhr

Die Aktie der Porsche AG hat seit dem 28. April rund sieben Prozent an Wert verloren. Auslöser für den Kursrückgang ist eine Mitteilung des Unternehmens, in der die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten korrigiert wurde. Als Gründe nennt Porsche unter anderem Sondereffekte im Bereich Batterietechnologie, eine schwächere Nachfrage in wichtigen Märkten sowie geopolitische Unsicherheiten.