Investoren und Kleinaktionäre der Porsche AG haben während der Hauptversammlung die Chance, Vorstand und Aufsichtsrat zu löchern. Hier finden Sie den Liveblog zum Nachlesen.
23.06.2026 - 08:43 Uhr
Die Porsche AG hat am 23. Juni zur virtuellen Hauptversammlung geladen, die aus einem Studio in München gestreamt wurde. Diese gilt nicht nur als Pflichttermin für etliche Aktionäre, sondern kann auch ein wichtiges Barometer sein für die strategische Ausrichtung und den Kurs des Sportwagenherstellers aus Stuttgart-Zuffenhausen.