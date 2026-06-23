Heute findet die Hauptversammlung der Porsche AG statt. Investoren wie Kleinaktionäre können sich dabei zu Wort melden und Fragen stellen. Hier geht es zum Liveblog.
23.06.2026 - 08:43 Uhr
Investoren von Porsche blicken am 23. Juni auf ihren Bildschirm: Die Porsche AG lädt zur virtuellen Hauptversammlung ein. Diese gilt nicht nur als Pflichttermin für etliche Aktionäre, sondern kann auch ein wichtiges Barometer sein für die strategische Ausrichtung und den Kurs des Sportwagenherstellers aus Stuttgart-Zuffenhausen.