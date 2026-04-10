Vom 11. bis 19. April schlagen die weltbesten Tennisfrauen wieder in Stuttgart auf. Nur einen Wermutstropfen haben die Veranstalter zu beklagen.
10.04.2026 - 13:39 Uhr
Die Weltspitze der Tennisfrauen ist zu Gast in Stuttgart. Der Porsche Tennis Grand Prix vom 11. bis 19. April ist mal wieder ein Stelldichein der Topstars. „Die Spielerinnen kennen das spezielle Ambiente des Turniers und wissen, dass sie sich bei uns gut auf die French Open vorbereiten können“, sagt Anke Huber, die Sportliche Leiterin. Seit dem Jahr 2009 steigt das Turnier in der Porsche Arena auf Sand – in dieser Ausgabe geht es am Wochenende mit der Qualifikation los, ehe am Montag mit dem Hauptfeld der eigentliche Startschuss fällt. Wir bieten einen Überblick zu den wichtigsten Namen und Fakten.