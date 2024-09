Dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart kommt im kommenden Jahr der Kalender in die Quere. Was zu einer Besonderheit im Turnierablauf führt.

Gregor Preiß 09.09.2024 - 15:51 Uhr

Der Porsche Tennis Grand Prix hat seinen festen Platz im Stuttgarter Sportkalender. Seit 2006 schlagen die besten weiblichen Tennis-Asse in der Landeshauptstadt auf, nachdem das Turnier 1978 einst in Filderstadt aus der Taufe gehoben wurde. Seit 2009 wird das Turnier auf Asche ausgespielt, unmittelbar zum Start in die europäische Sandplatzsaison. Der Termin fällt dabei stets auf Mitte/Ende April, so auch im kommenden Jahr. Allerdings kommt der Veranstaltung 2025 das späte Osterfest (18. bis 21. April) in die Quere.