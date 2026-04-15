Die 22-jährige Noma Noha Akugue darf beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart mit einer Wildcard ran – kann ihre Chance aber nicht nutzen.

Tennisspielerin Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten. Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6 und erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.

 

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Beim 500er-Turnier in Stuttgart war die Weltranglisten-195. dank einer Wildcard dabei. Noha Akugue, die 2023 sensationell ins Finale am Hamburger Rothenbaum eingezogen war, ist üblicherweise auf der Challenger- oder ITF-Tour unterwegs. Gegen Parks hielt sie vor allem im ersten Satz gut dagegen, machte in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler.

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