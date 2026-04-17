Anders als bei ihrem 6:1, 6:0 gegen Eva Lys wird das Stuttgarter Viertelfinale von Elina Svitolina spannend. Doch die Ukrainerin bewahrt die Nerven – und spielt nun um den Finaleinzug.
17.04.2026 - 15:08 Uhr
Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Elina Svitolina steht beim glänzend besetzten Sandplatz-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal im Halbfinale. Zwei Tage nach ihrem deklassierenden 6:1, 6:0 gegen die Hamburgerin Eva Lys gewann die Australian-Open-Halbfinalistin ihr enges Viertelfinale gegen die Tschechin Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5.