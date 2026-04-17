Anders als bei ihrem 6:1, 6:0 gegen Eva Lys wird das Stuttgarter Viertelfinale von Jelina Switolina spannend. Doch die Ukrainerin bewahrt die Nerven – und spielt nun um den Finaleinzug.

Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Jelina Switolina steht beim glänzend besetzten Sandplatz-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal im Halbfinale. Zwei Tage nach ihrem deklassierenden 6:1, 6:0 gegen die Hamburgerin Eva Lys gewann die Australian-Open-Halbfinalistin ihr enges Viertelfinale gegen die Tschechin Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5.

Unsere Empfehlung für Sie Porsche Tennis Grand Prix Die stillen Helden: Ein Blick hinter die Kulissen Ohne die vielen Helfer im Hintergrund können Veranstaltungen wie der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart nicht stattfinden. Wer sind die stillen Helden des Turniers? Dabei bewahrte Switolina im Tiebreak des ersten Satzes die Nerven und steckte im zweiten Abschnitt erfolgreich die Enttäuschung weg, dass sie ihre Führung wieder hergab. Die Ukrainerin lag schon mit 5:2 vorn, ehe sie noch einmal zittern musste. Nach 1:40 Stunden verwandelte Switolina jedoch ihren ersten Matchball.

Die Finalistinnen werden am Samstag ermittelt

Am Samstag spielt die Weltranglisten-Siebte gegen US-Star Coco Gauff oder Noskovas tschechische Landsfrau Karolina Muchova um den Finaleinzug. Das Stuttgarter Endspiel hatte sie bei ihrer vorherigen Halbfinal-Teilnahme 2021 verpasst.

Deutsche Teilnehmerinnen sind bei der mit gut einer Million Euro dotierten Hallen-Veranstaltung nicht mehr dabei. Keine der fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld kam über das Achtelfinale hinaus.