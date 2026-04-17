Die Tennisstars Gauff und Swiatek treten als Titelkandidatinnen in Stuttgart an. Doch beide Mitfavoritinnen verabschieden sich früher als erhofft.

Die Halbfinals beim glänzend besetzten Stuttgarter Tennis-Turnier steigen überraschend ohne die beiden Titelkandidatinnen Coco Gauff und Iga Swiatek. Die sechsmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Swiatek aus Polen konnte in ihrem Viertelfinale die erst 18 Jahre alte Top-Ten-Spielerin Mirra Andrejewa nicht stoppen und unterlag der Russin mit 6:3, 4:6, 3:6.

Unsere Empfehlung für Sie Porsche Tennis Grand Prix Elina Svitolina: Eine Frau, eine spezielle Mission Die Ukrainerin steht im Halbfinale von Stuttgart – und bereist regelmäßig ihre kriegsgebeutelte Heimat. Elina Svitolina: Ein Tennisstar an der Front. In einem wechselhaften Duell deutete der Beginn des dritten Satzes noch auf einen Erfolg der zweimaligen Stuttgart-Siegerin und Weltranglisten-Vierten Swiatek hin. Doch dann agierte Andrejewa sicherer und selbstbewusster. Nach 2:36 Stunden nutzte der Teenager mit einem starken Aufschlag den zweiten Matchball und streckte strahlend die Hände in die Höhe.

„Ich habe mir einfach gesagt, dass ich, egal, was passiert, einfach weiter kämpfen und an mich glauben muss“, sagte Andrejewa, die in der Weltrangliste Platz neun belegt und gerade das Turnier in Linz gewann.

Finalistinnen werden am Samstag ermittelt

Am Samstag spielt sie nun gegen die kasachische Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina oder die Kanadierin Leylah Fernandez (2. Spiel nach 14.00 Uhr/Eurosport und Sky). Im ersten Halbfinale stehen sich die Ukrainerin Jelina Switolina und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.

French-Open-Champion Gauff verzweifelte in ihrem Viertelfinale gegen Muchova und verlor mit 3:6, 7:5, 3:6. Immer wieder suchte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und Nummer drei der Welt achselzuckend und verärgert den Blickkontakt mit ihrer Box.

Auch der Satzausgleich gab ihr nicht die notwendige Sicherheit gegen die frühere French-Open-Finalistin, gegen die sie alle vorherigen sechs Duelle für sich entschieden hatte. Die US-Amerikanerin muss damit auch nach ihrer fünften Teilnahme in Stuttgart weiter auf ihr erstes Halbfinale warten.

Switolina behauptete sich in der Runde der besten Acht gegen Muchovas Landsfrau Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5.

Deutsche Teilnehmerinnen erwartungsgemäß früh ausgeschieden

Deutsche Teilnehmerinnen waren im Viertelfinale der mit gut einer Million Euro dotierten Hallen-Veranstaltung nicht mehr dabei. Keine der fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld kam über das Achtelfinale hinaus. Die Hamburgerin Eva Lys hatte in der Runde der besten 16 ein 1:6, 0:6-Debakel gegen Switolina einstecken müssen.