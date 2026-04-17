Die Tennisstars Gauff und Swiatek treten als Titelkandidatinnen in Stuttgart an. Doch beide Mitfavoritinnen verabschieden sich früher als erhofft.
17.04.2026 - 17:36 Uhr
Die Halbfinals beim glänzend besetzten Stuttgarter Tennis-Turnier steigen überraschend ohne die beiden Titelkandidatinnen Coco Gauff und Iga Swiatek. Die sechsmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Swiatek aus Polen konnte in ihrem Viertelfinale die erst 18 Jahre alte Top-Ten-Spielerin Mirra Andrejewa nicht stoppen und unterlag der Russin mit 6:3, 4:6, 3:6.