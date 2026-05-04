Portal: „Respect im Netz“ „Kein Raum für Hass und Hetze“
Werden im Internet Menschen verleumdet? Wird Terror verherrlicht? Das Portal „Respect im Netz“ leitet solche Hinweise an Behörden weiter. Ein Gespräch mit Petra Densborn.
Werden im Internet Menschen verleumdet? Wird Terror verherrlicht? Das Portal „Respect im Netz“ leitet solche Hinweise an Behörden weiter. Ein Gespräch mit Petra Densborn.
Beleidigungen, Hass, Volksverhetzung: Die entgleisende Kommunikation in den sozialen Medien zersetzt nicht nur die allgemeine Gesprächskultur, sie verschafft strafbaren Inhalten teils auch noch hohe Reichweiten. Seit 2017 können Nutzer die Online-Meldestelle „Respect“ auf mutmaßlich strafrechtlich relevante Beiträge hinweisen. Inzwischen wurde das Projekt der Jugendstiftung Baden-Württemberg von der Bundesnetzagentur zum „Trusted Flagger“ ernannt – Meldungen von „Respect“ müssen jetzt also von Plattformen prioritär behandelt bearbeitet werden. Die Vorstandsvorsitzende der Jugendstiftung, Petra Densborn, berichtet von ihrem Alltag.