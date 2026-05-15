Ob klassisch gezeichnet, gemalt oder humorvoll karikiert – für den Internationalen Museumstag, 17. Mai, hat sich die Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein besonderes Schmankerl ausgedacht. An diesem Tag können Besucherinnen und Besucher nicht nur bei freiem Eintritt die zu Ende gehende Ausstellung „Die lieben Nachbarn!“ anschauen, die in rund 200 Karikaturen humorvoll das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich beleuchtet. Zusätzlich haben Gäste auch die seltene Gelegenheit, sich vor Ort malen zu lassen, die Unikate zu erwerben und als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Der Aktionstag geht von 11 bis 18 Uhr, um 11.30 und 15 Uhr finden öffentliche Führungen statt.