 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Morgens„Postman with the kurze Hose“, mittags Fotograf: ein Brite in Renningen

Porträtfotograf Antony Northcutt Morgens„Postman with the kurze Hose“, mittags Fotograf: ein Brite in Renningen

Porträtfotograf Antony Northcutt: Morgens„Postman with the kurze Hose“, mittags Fotograf: ein Brite in Renningen
1
Antony Northcutt in seinem neu eröffneten Renninger Studio: Porträtaufnahmen sind sein Ding. Foto: Simon Granville

Antony Northcutt ist gebürtiger Londoner, Fotograf und Postbote. Bei Letzterem hat ihm eine ganz bestimmte Tatsache zu einem gewissen Bekanntheitsgrad verholfen.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

In England tragen viele Postboten eigentlich immer kurze Hosen. Das sagt zumindest Antony Northcutt. Und er muss es wissen. Schließlich ist er gebürtiger Londoner. „Ich führe hier in Deutschland diese Tradition bloß fort“, fügt der 57-Jährige hinzu. Das heißt also, egal ob Sonne, Regen oder Schnee: Antony Northcutt begibt sich in „short trousers“, wie er in schönstem British-English betont, auf seine Runde durch Leonberg. Inzwischen lebt Northcutt seit einigen Jahren in Renningen. Dort baut er sich derzeit sein zweites Standbein auf – als Porträtfotograf mit einem eigenen Studio, in dem er nun sitzt und sagt: „Hier geht niemand raus ohne ein Foto von sich.“ Dafür zückt er spontan mal eine Kinder-Sofortbildkamera, mal eine Vintage-Spiegelreflex, mal anderes Profi-Equipment.

 

Antony Northcutt war in England einst Fotografielehrer, er gab außerdem in Cambridge ein eigenes Studierenden-Magazin heraus. „Aber als das Internet aufkam, haben sich die Dinge leider zum Schlechten entwickelt“, sagt er, „die Druck- und Papierkosten sind explodiert.“ Zur Fotografie selbst kam er vor mehr als 20 Jahren in Amsterdam, wo er eine Zeit lang lebte und seine spätere (inzwischen Ex-)Frau – eine Leonbergerin – kennenlernte. Alles begann mit guten Bildern, später einem eigenen Blog und endete mit lukrativem Mentoring und Online-Seminaren für interessierte Fotografen.

Northcutt wird im Supermarkt erkannt

Seit zwei Wochen ist Antony Northcutts Studio nun geöffnet, eine Internetseite gibt es ebenfalls. Doch seiner Tätigkeit als Postbote wird er auch weiterhin nachgehen. Selbstverständlich in kurzer Hose. Inzwischen hat er damit auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. „Sogar im Supermarkt kommen Leute manchmal zu mir, weil sie mich erkennen“, berichtet er und lacht.

Unsere Empfehlung für Sie

Großeinsatz am JKG in Leonberg: „Wer war denn da mit der Drohne unterwegs?“ – KI-Video wirft weiter Fragen auf

Großeinsatz am JKG in Leonberg „Wer war denn da mit der Drohne unterwegs?“ – KI-Video wirft weiter Fragen auf

Vom Großeinsatz nach einer Pfefferspray-Attacke in Leonberg kursiert ein Bilder-Video, bei dem Künstliche Intelligenz verwendet wurde. Für Fotografen wird das ein größeres Problem.

Seit vier Jahren trägt er Briefe aus. „Ich liebe es, neue Leute zu treffen. Und das ist eine großartige Gelegenheit dazu.“ Seine Models – und Kunden – kamen bislang jedoch eher aus der Stuttgarter Ecke. Sie fotografierte er unter anderem auch mit einer sogenannten 4x5-Kamera. „Da muss man richtig still stehen“, betont er. Natürlich werden diese Bilder im Anschluss auch richtig klassisch entwickelt – ganz kostengünstig sind sie daher nicht.

In seinem neuen Studio: Antony Northcutt, ausnahmsweise mal in langer Hose Foto: Simon Granville

Dabei ist er sich sicher: „Wir machen tausende Fotos, aber wir schauen sie nicht an.“ Deshalb rät er den Menschen, sich die Bilder auszudrucken und anzusehen. „Das Foto muss aus dem Smartphone raus und in die Hand des Menschen.“ Dabei vergleicht er die Fotografie mit Schallplatten oder Musikkassetten. „Während sich das Vinyl auf dem Plattenteller dreht, darf man einfach nichts anderes machen“, fügt er lachend hinzu.

Gesichter haben es ihm angetan

Unsere Empfehlung für Sie

„Earthrise“: Die Story des ikonischsten Fotos der Erde

„Earthrise“-Fotograf William Anders ist tot „Earthrise“: Die Story des ikonischsten Fotos der Erde

Mithilfe des Zufalls gelang William Anders an Heiligabend 1968 ein Foto, das die Sicht der Menschheit auf unseren Planeten für immer verändern sollte. Jetzt ist der ehemalige Raumfahrer mit 90 Jahren gestorben.

Gesichter haben es ihm bei seiner Tätigkeit angetan. „Ich habe alles Mögliche fotografiert, aber ich komme immer wieder zu den Menschen zurück“, sagt Antony Northcutt, „und ich würde es lieben, Menschen zu fotografieren, die mich als Postboten kennen.“ Zumindest einige dürften im Bilde sein, dass er beides ist – suchte der 57-Jährige doch noch vor einigen Monaten mit dieser Ansage nach einer Studio-Räumlichkeit: „Most of you know me as the BW postman with the kurze Hose.“

Fotostudio im einstigen Farben- und Tapetenladen

„Erst die Post-Runde, dann die Fotografie“, lautet sein Credo – zumindest noch. Denn das Studio steht erst am Anfang, Marketing und Werbung laufen gerade erst an. Vor Kurzem hatte er zwei echte Mammut-Tage, als er für die Internetseite nach Fotomodels suchte – und viele Interessierte zu seinem Studio kamen, das übrigens im einstigen Farben- und Tapetenladen seines einstigen Schwiegervaters zu finden ist.

Antony Northcutt: „Ihre Gesichter erzählen Geschichten“

Jetzt geht es an die Details der Angebote für die Zukunft. So könnte sich Antony Northcutt zum Beispiel vorstellen, Kindern die Kunst des Fotografierens näher zu bringen – und alles, was dazu gehört. Außerdem würde er gerne mehr ältere Menschen vor die Linse bekommen. „Ihre Gesichter erzählen Geschichten“, sagt er.

Dabei bleibt er auch selbst am liebsten „old school“, also der alten Schule treu. „An der Fotografie liebe ich das Romantische, aber auch das Unbequeme, zum Beispiel beim Entwickeln der Filme – einfach die Tatsache, dass sie alles verlangsamt“, fasst er zusammen. So könnte man fast geneigt sein, es als Ausgleich zu seinem Dasein als Postbote zu sehen. Denn dabei kommt es ja häufig auf Schnelligkeit an.

Weitere Themen

Porträtfotograf Antony Northcutt: Morgens„Postman with the kurze Hose“, mittags Fotograf: ein Brite in Renningen

Porträtfotograf Antony Northcutt Morgens„Postman with the kurze Hose“, mittags Fotograf: ein Brite in Renningen

Antony Northcutt ist gebürtiger Londoner, Fotograf und Postbote. Bei Letzterem hat ihm eine ganz bestimmte Tatsache zu einem gewissen Bekanntheitsgrad verholfen.
Von Marius Venturini
Tipps fürs Wochenende: Jazz mit Preisträger, Kirmes auf dem Flugfeld und Blütenhocketse: Es ist was los

Tipps fürs Wochenende Jazz mit Preisträger, Kirmes auf dem Flugfeld und Blütenhocketse: Es ist was los

Wer am Wochenende im Kreis Böblingen Lust auf ein buntes Programm hat, wird fündig. Hier kommen vier Tipps. Es geht dabei laut und leise zu, man kann drinnen oder draußen verweilen.
Von Anke Kumbier
Sanierung in Weil der Stadt: Wie die Türmer in luftiger Höhe der Kälte trotzten

Sanierung in Weil der Stadt Wie die Türmer in luftiger Höhe der Kälte trotzten

Die Sanierung der historischen Türmerwohnung in der Pfarrkirche Peter und Paul birgt enorme Anstrengungen. Ein tonnenschweres Hindernis fordert das Team heraus.
Von Ralf Recklies
Energie Gärtringen: Neue Energiegesellschaft gegründet: Welche Chancen Gärtringen darin sieht

Energie Gärtringen Neue Energiegesellschaft gegründet: Welche Chancen Gärtringen darin sieht

Die Gemeinde Gärtringen hat mit der Energie Calw ein Energieunternehmen gegründet. Zwölf weitere Kommunen ebenfalls. Was sich beide Seiten davon versprechen.
Von Anke Kumbier
Herrenberg: Einbrecher flüchtet mit E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

Herrenberg Einbrecher flüchtet mit E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

In Herrenberg ist ein Unbekannter in einen Fahrradkeller eingebrochen. Ein Bewohner bemerkte den Täter und alarmierte die Polizei. Der Mann konnte jedoch entkommen.
Von Anke Kumbier
Forst im Kreis Böblingen: „Der Borkenkäfer ist immer noch der Schädling Nummer eins“

Forst im Kreis Böblingen „Der Borkenkäfer ist immer noch der Schädling Nummer eins“

Die Startbedingungen für den Wald sind in diesem Jahr gut. Auf welches Wetter Förster Achim Klausner in den nächsten Wochen hofft.
Von Melissa Schaich
Autobahn bei Herrenberg: Polizei sucht Zeugen nach illegalem Autorennen auf der A81

Autobahn bei Herrenberg Polizei sucht Zeugen nach illegalem Autorennen auf der A81

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens auf der A81 bei Herrenberg. Zwei Fahrer sollen andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und gefährdet haben.
Von Anke Kumbier
Nach Schüssen in Holzgerlingen: 19-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand – Polizei findet Waffen

Nach Schüssen in Holzgerlingen 19-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand – Polizei findet Waffen

In Holzgerlingen fallen am Dienstagabend Schüsse. Die Polizei rückt aus und trifft auf einen äußerst renitenten alkoholisierten jungen Mann.
Von Wolfgang Berger
Vorfall in Jettingen: Mann überschüttet Auto der Ex-Partnerin mit brennbarer Flüssigkeit

Vorfall in Jettingen Mann überschüttet Auto der Ex-Partnerin mit brennbarer Flüssigkeit

In Oberjettingen rastet ein 60-Jähriger am Dienstagabend offenbar aus. Die Polizei kann den Verdächtigen festnehmen, es laufen Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung.
Von Wolfgang Berger
Einsatz in Ehningen: Jugendliche zündeln entlang der Würm

Einsatz in Ehningen Jugendliche zündeln entlang der Würm

Zeugen melden am Dienstagabend einen Brand in Ehningen. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchten in ein Waldstück, werden von der Polizei aber gestellt.
Von Wolfgang Berger
Weitere Artikel zu Renningen Postbote London Porträt Fotografie Fotograf Supermarkt Leonberg
 
 