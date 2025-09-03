Schock in Lissabon: Eine Standseilbahn kippt und entgleist, überall liegen Trümmer. Medien berichten von Schwerverletzten und sogar von Toten. Eine Mitteilung der Behörden liegt aber noch nicht vor.
03.09.2025 - 20:31 Uhr
Lissabon - Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall des auch bei Touristen beliebten "Elevador da Gloria" habe sich am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache ereignet, berichteten der Nachrichtensender "SIC Notícias" und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Portugals.