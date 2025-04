Plötzlich war der Strom weg: Millionen Menschen auf der Iberischen Halbinsel sind von einem massiven Blackout betroffen. Zur Ursache ist wenig bekannt. Aber es gibt schon erste positive Neuigkeiten.

red/dpa 28.04.2025 - 17:25 Uhr

Nach einem massiven Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ist in mehreren Regionen die Versorgung wiederhergestellt worden. Die Versorgung sei inzwischen in mehreren Gebieten im Norden, Süden und Westen wieder gesichert, meldete der spanische Stromnetzbetreiber Red Eléctrica auf der Plattform X. Ein massiver Stromausfall hat die Iberische Halbinsel am Montagmittag erfasst. Betroffen waren weite Teile Spaniens und Portugals auf dem Festland.