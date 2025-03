Sillenbuch ist in Aufruhr, seitdem die Stadt wegen Astbruchgefahr im Naturschutzgebiet Eichenhain Zäune aufgebaut hat. Der Zorn der Menschen entlädt sich in blinder Zerstörungswut. Nun bahnt sich eine Lösung an. Ob die dauerhaft Frieden bringt, ist indes fraglich.

Caroline Holowiecki 05.03.2025 - 15:45 Uhr

Notdürftig sind die losen Enden der Drähte aufgerollt und zur Seite gebogen, an anderer Stelle hängt der Draht einfach nur schlapp am Boden. Der schlichte Zaun, den das städtische Garten-, Friedhofs- und Forstamt im Eichenhain in Sillenbuch aufgebaut hat, ist zerschnitten worden. Vor Bänken und am Spazierweg durchs Naturschutzgebiet wurde Hand angelegt. Absperrgitter wurden weggeschoben, sämtliche Warnschilder der Stadtverwaltung wurden zudem heruntergerissen. Die Zerstörungswut im Eichenhain ist eine Eskalation im Streit, der Sillenbuch seit Ende 2024 beschäftigt.