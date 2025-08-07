 
Falschparken in Stuttgart Parkchaos in Stuttgart: Die Stadt greift durch

aktualisiert am 07.08.2025 - 11:27 Uhr
Razzia gegen Falschparker am Stuttgarter Poser-Eck
1
Die Baken sind eine vorläufige Maßnahme. Das Eck Steinstraße/Nadlerstraße soll umgestaltet werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zugeparkte Ecken rund ums Stuttgarter Rathaus: Die Stadt greift jetzt durch und lässt reihenweise abschleppen. Wiederholungstätern drohen drastische Maßnahmen.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Die Ecke Nadlerstraße/Steinstraße zwischen Rathaus und leerstehendem Kaufhof hat seit einiger Zeit den Spitznamen „Posereck“ weg. Weil dort unter anderem vor allem junge Männer mit Angeberautos vor dem Publikum der gastronomischen Betriebe ihre Runden drehen, ist die Ecke zu diesem zweifelhaften Ruhm gekommen. Das ist aber nur ein Problem, das die Verkehrsüberwachung der Stadt an dem Straßeneck hat. Das Falschparken ist ebenfalls ein großes Thema. Sowohl Poserautos als auch normale Fahrzeuge stehen dort häufig im Park- oder gar Halteverbot. Am Wochenende hat die Stadt durchgegriffen. In einer Schwerpunktaktion wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag 24 Fahrzeuge abgeschleppt, in der Zeit von 22 bis 2 Uhr. Im Einsatz waren fünf Abschleppunternehmen.

 

Die Stuttgarter Polizei unterstützte den Einsatz. Sie kontrollierte in den Straßen rund ums Rathaus und meldete die Falschparker an das mobile Beschwerdeteam der Verkehrsüberwachung, das dann das Abschleppen veranlasste. Die Polizei war zudem im Einsatz, um mit den Fahrerinnen und Fahrern Gespräche zu führen.

An der Ecke geht es auch tagsüber eng zu. Foto: Erdem Gökalp (Archiv)

 Es hätten sogar noch mehr Autos werden können. Neun Besitzer waren rechtzeitig zur Stelle und konnten wegfahren, bevor Ihre Autos auch an den Haken gekommen wären – damit blieb ihnen aber nur ein Teil der Kosten erspart. Die Anfahrt der Abschleppfirma müssen auch sie bezahlen.

Hunderte Verwarnungen

Die Umgebung des Rathauses ist seit einiger Zeit ein Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung. In diesem Jahr seien dort bereits 765 Verwarnungen ausgestellt worden. Das liege nicht primär an der Poserszene, sondern auch an der Verkehrssicherheit. Wenn etwa an der Ecke Nadler-/Steinstraße im Kurvenbereich geparkt werde, kann es zu eng für Einsatzfahrzeuge werden, um im Notfall zum Einsatzort zu kommen – sei es Feuerwehr oder Rettungsdienst.

Die Verkehrsüberwachung kontrolliert intensiv – auch am Wochenende. Foto: dpa-tmn

Anfang Juni stellte die Stadt Warnbaken auf, um das Parken an der Ecke zu unterbinden. Dies ist eine provisorische Maßnahme, die Ecke soll umgestaltet werden. Wie sie aussehen soll, wird zurzeit noch erarbeitet.

Ordnungsamtsleiterin appelliert

„Die Sicherheit im Straßenverkehr für Fußgänger, Radfahrer oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sowie die Erreichbarkeit für Rettungsdienste haben oberste Priorität“, sagte die Leiterin des Amts für Öffentliche Ordnung, Susanne Scherz, zu dem Problem. „Falschparker in Fußgängerzonen, vor Querungsstellen, in Kurvenbereichen oder auf Behindertenstellplätzen sind nicht tolerierbar“, fügte sie hinzu. Wer immer wieder gegen die Regeln verstoße, den könne ein solches Verhalten mehr kosten als nur das Bußgeld und die Abschleppgebühren. Wer unbelehrbar ist, kann auch wegen wiederholten Falschparkens am Ende den Führerschein verlieren.

Weitere Artikel zu Stuttgart Poser Polizei Falschparker
 