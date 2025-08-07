Razzia gegen Falschparker am Stuttgarter Poser-Eck

Falschparken in Stuttgart Parkchaos in Stuttgart: Die Stadt greift durch
Zugeparkte Ecken rund ums Stuttgarter Rathaus: Die Stadt greift jetzt durch und lässt reihenweise abschleppen. Wiederholungstätern drohen drastische Maßnahmen.
Die Ecke Nadlerstraße/Steinstraße zwischen Rathaus und leerstehendem Kaufhof hat seit einiger Zeit den Spitznamen „Posereck“ weg. Weil dort unter anderem vor allem junge Männer mit Angeberautos vor dem Publikum der gastronomischen Betriebe ihre Runden drehen, ist die Ecke zu diesem zweifelhaften Ruhm gekommen. Das ist aber nur ein Problem, das die Verkehrsüberwachung der Stadt an dem Straßeneck hat. Das Falschparken ist ebenfalls ein großes Thema. Sowohl Poserautos als auch normale Fahrzeuge stehen dort häufig im Park- oder gar Halteverbot. Am Wochenende hat die Stadt durchgegriffen. In einer Schwerpunktaktion wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag 24 Fahrzeuge abgeschleppt, in der Zeit von 22 bis 2 Uhr. Im Einsatz waren fünf Abschleppunternehmen.