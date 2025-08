Große Abschleppaktion am Stuttgarter Poser-Eck

Die Ecke Nadlerstraße/Steinstraße zwischen Rathaus und leerstehendem Kaufhof hat seit einiger Zeit den Spitznamen „Posereck“ weg. Weil dort unter anderem vor allem junge Männer mit Angeberautos ihre Runden vor dem Publikum der gastronomischen Betriebe drehen, ist die Ecke zu diesem zweifelhaften Ruhm gekommen. Das ist aber nur ein Problem, das die Verkehrsüberwachung der Stadt mit dem Bereich hat. Das Falschparken ist hier auch ein großes Thema. Sowohl Poserautos als auch normale Fahrzeuge stehen dort häufig im Park- oder gar Halteverbot. Am Wochenende hat die Stadt durchgegriffen: In einer Schwerpunktaktion wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag 24 Fahrzeuge abgeschleppt, in der Zeit von 22 bis 2 Uhr. Im Einsatz waren fünf Abschleppunternehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Poserszene in Stuttgart Mehr als fünf Strafzettel täglich hinterm Rathaus Seit geraumer Zeit zeigen sich Freunde teurer Boliden gerne hinter dem Rathaus an der Nadlerstraße. Was tut die Stadt gegen die Poserszene? Die Stuttgarter Polizei unterstützte den Einsatz. Sie kontrollierte in dem Bereich der Straßen rund ums Rathaus und meldete die Falschparker an das mobile Beschwerdeteam der Verkehrsüberwachung, dass dann das Abschleppen veranlasste. Die Polizei war zudem im Einsatz, um mit den Fahrerinnen und Fahrern sogenannte verkehrserzieherische Gespräche zu führen – sprich ihnen die Regeln und die Risiken zu erklären. An der Ecke geht es auch tagsüber eng zu. Foto: Erdem Gökalp (Archiv) Es hätten sogar noch mehr Autos werden können: Neun Autobesitzerinnen und -Besitzer waren rechtzeitig zur Stelle und konnten wegfahren, bevor Ihre Autos auch an den Haken kamen – damit blieb ihnen aber nur ein Teil der Kosten erspart. Die Anfahrt des Abschleppunternehmes müssen auch sie bezahlen. . Die Besucherinnen und Besucher bekamen also dieses Mal eine Abschlepp-Show statt aufheulende Motoren von Poserfahrzeug. 765 Verwarnungen im laufenden Jahr Der Bereich beim Rathaus ist seit einiger Zeit ein Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung. In diesem Jahr seien dort bereits 765 Verwarnungen ausgestellt worden. Das liege nicht primär an der Poserszene, sondern auch an den Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Wenn etwa an der Ecke Nadler-/Steinstraße im Kurvenbereich geparkt werde, kann es zu eng für einsatzfahrzeuge werden, um im Notfall zum Einsatzort zu kommen – sei es Feuerwehr oder Rettungsdienst. Die Verkehrsüberwachung kontrolliert in dem Bereich intensiv – auch am Wochenende. Foto: dpa-tmn Anfang Juni stellte die Stadt Warnbaken auf, um das Parken an der Ecke zu unterbinden. Dies ist eine provisorische Maßnahme, die Ecke soll umgestaltet werden. Wie sie dann aussehen soll, daran wird zurzeit gearbeitet. Ordnungsamtsleitern appeliert an das Verantwortungsbewusstsein „Die Sicherheit im Straßenverkehr für Fußgänger, Radfahrer oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sowie die Erreichbarkeit für Rettungsdienste haben oberste Priorität“, sagt die Leiterin des Amts für Öffentliche Ordnung, Susane Scherz, zu dem Problem. „Falschparker in Fußgängerzonen, vor Querungsstellen, in Kurvenbereichen oder auf Behindertenstellplätzen sind nicht tolerierbar“, fügte sie hinzu.

Wer immer wieder gegen die Regeln verstoße, den könne ein solches Verhalten mehr kosten als nur das Bußgeld und die Abschleppgebühren: Wer unbelehrbar ist, kann auch wegen wiederholtem Falschparken am Ende den Führerschein verlieren.