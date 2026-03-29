Poser in Böblingen Marktkauf Böblingen: Die Nacht gehört den Posern
Aus der ganzen Region kommen jugendliche Liebhaber von teuren Autos ins Böblinger Industriegebiet, um sich zu treffen. Wer sich nicht benimmt, bekommt es mit der Polizei zu tun.
Aus der ganzen Region kommen jugendliche Liebhaber von teuren Autos ins Böblinger Industriegebiet, um sich zu treffen. Wer sich nicht benimmt, bekommt es mit der Polizei zu tun.
Wo tagsüber gestresste Einkäufer zwischen Feierabend und Fernsehshow ihre Kofferräume füllen, stehen nachts Gruppen von jungen Männern gelassen herum, rauchen und trinken Red Bull.