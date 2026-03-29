Wo tagsüber gestresste Einkäufer zwischen Feierabend und Fernsehshow ihre Kofferräume füllen, stehen nachts Gruppen von jungen Männern gelassen herum, rauchen und trinken Red Bull.

Der Marktkauf-Parkplatz in Böblingen zwischen der Autobahn und der vierspurigen Böblinger Straße ist seit Jahren Anlaufpunkt der „PTE-Szene“, wie es im Polizeijargon heißt: „Posing, Tuning, Events“, Leute, die gerne ihre teuren Autos zeigen.

Millionen Werte stehen auf dem Parkplatz

Wie an einer Perlenkette fahren jetzt Mercedes Coupes herein, jeder vielleicht 100 000 Euro teuer, mittlerweile stehen Millionen Werte auf dem Parkplatz in lockeren Pulks. Die wenigsten Autos sind aufgemotzt, meist sind es exklusive Serienwagen, die langsam den Parkplatz umrunden, wie auf einer Autoparade, manche lassen den Auspuff knallen, manche hören leise Musik.

Die jungen Leute treffen sich und trinken Red Bull. Foto: Stefanie Schlecht

Einer aber hat es eilig. Ein Auto schießt quer durch über die Parkbuchten, ein kantiger, ebenso schneller Wagen rast hinterher.

Am Steuer sitzt Torsten Bürkle, Polizeihauptmeister aus Böblingen, der heute die Szene kontrolliert. Denn für diesen Freitag hat die Polizei den diesjährigen Fahndungs- und Sicherheitstag anberaumt, eine konzertierten Kontroll-Aktion von Bundespolizei, Zoll und Polizei.

„Die junge Männer sollen sich treffen“

Es geht den Beamten nicht darum, den jungen Männern den Spaß an ihren Autos zu verderben, sagt der Polizeipressesprecher Steffen Grabenstein, der Torsten Bürkle begleitet: „Die jungen Männer sollen sich treffen, sollen die Nacht genießen, sollen sich an ihren Autos freuen“, sagt er, „aber auch nichts Verbotenes tun.“

Sie sollen also nicht ihre Autos driften lassen, bis schwarze Abrieb-Ringe auf dem Asphalt zu sehen sind und nicht mit 80 Sachen über den Parkplatz brettern.

Denn der Horizont der Polizeiarbeit reicht weit: Die Beamten waren auch dabei, als ein 20-Jähriger mit einem gemieteten Jaguar mit 168 Stundenkilometern in der Stuttgarter Rosensteinstraße zwei junge Frauen umbrachte. Sie mussten auch die Trümmer nach dem Unfall in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg beseitigen, als sich drei Männer ein Autorennen lieferten und zwei Frauen töteten, die aus seiner Tankstelle kamen.

„Der einzige Ort, wo wir zusammen kommen können“

Die meisten illegalen Autorennen, die vor Gericht verhandelt werden, sind nicht Auto gegen Auto. Meist sind es halsbrecherische Fluchten von Fahrern, die ohne Führerschein oder volltrunken unterwegs sind. Es gab hier kaum rechtliche Handhabe, weil die Polizei bei einer Verfolgungsjagd weder die Tempoüberschreitungen dokumentieren noch sich um andere Autofahrer kümmern kann, die gefährdet wurden.

Auf dem Parkplatz jedoch ist das einfach. Tosten Bürkle hat jetzt den Raser aufgeschrieben und einen Drifter verwarnt.

Svetlana und Jason (alle Namen von der Redaktion geändert) stehen mit einer Dose Red Bull in der Hand neben ihren Autos, sie sind fast jedes Wochenende hier: .„Hier ist der einzige Ort, wo wir alle zusammen kommen können“, sagt Jason. Er arbeitet in einem Autohaus, hat den Kopf unter einer Kapuze, es hat 1 Grad minus.

„Nicht so durchballern“

„Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn hier so durchgeballert wird“, sagt Jason. Trotz der Kälte sind sie gerne hier, auch weil sie sonst keinen anderen Treffpunkt haben, wo sie Gleichgesinnte und Gleichaltrige treffen können.

Ein Kumpel kommt vorbei, Julian heißt er, mit seinem schönen weinrot metallic lackierten Wagen. Sie quatschen kurz durch die Seitenscheibe, freuen sich über das Auto und die Felgen, Julian fährt weiter.

Schon zum dritten Mal ohne Führerschein

Jetzt rucken die Köpfer herum. Ein BMW mit polnischem Kennzeichen tuckert vorbei, so tief gelegt, dass die Reifen in den Radkästen verschwinden. Es ist kaum eine Handbreit Platz mehr zwischen der Straße und der Karosserie, der Frontspoiler ist mit Schlauchbindern geflickt.

„Der ist schon zum dritten Mal hier“, sagt Svetlana. Für Jason und Svetlana ist dieser Polizei-Einsatz ein bisschen wie Kino, sie gucken interessiert, was vielleicht hundert Meter weiter unter den Parkplatzlaternen zu sehen ist. Ein ganz junger Kerl mit kurzen braunen Haaren lehnt an dem tiefergelegten BMW. Torsten Bürkle sitzt in seinem Dienstwagen und telefoniert mit der Staatsanwaltschaft. Erklärt dem Diensthabenden, dass der Fahrer zum dritten Mal ohne Führerschein in Deutschland unterwegs ist, und das sein Auto weder eine Zulassung hat noch eine Versicherung noch gültige Kennzeichen. Es wird keine weitere Fahrt ohne Zulassung geben. Die Staatsanwaltschaft ordnet an, den Wagen zu beschlagnahmen, die Beamten fordern ein Abschleppunternehmen an. Der junge Fahrer, der kaum Deutsch oder Englisch spricht, scheint überhaupt nicht zu begreifen, was gerade los ist.

Die Party geht weiter

Die Party geht weiter, meist bis um drei. Jason und Svetlana finden es gut, dass die Marktkauf-Manger den Treffpunkt tolerieren und den Platz nicht mit einer Schranke schließen.

Allerdings ist ihnen auch schon aufgefallen, dass auf der weiten Asphaltfläche immer mehr Parkbuchten mit Randsteinen gebaut werden. Driften können sie dann nicht mehr, aber sich natürlich noch treffen. Aber darum geht es ihnen ja.

Sicherheit beim Auto-Hobby

Kontrolltag

Alle zwei Jahre unternimmt das Präsidium Ludwigsburg einen Fahndungs- und Sicherheitstag mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Diesmal wurden Gasstätten, Lastwagen und die Poser-Szene kontrolliert

PTE

Als PTE, „Poser, Tuning, Events“ bezeichnet die Polizei intern die Poser-Szene in ihrem Hoheitsbereich. Für diesen wie auch für andere Schwerpunkte hat die Polizei eine eigene Einsatzgruppe gebildet.