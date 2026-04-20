Poser-Treffen in Ludwigsburg Polizei stellt Motorrad-Raser – mit 150 km/h auf B27 unterwegs
Ein Motorradfahrer hat erst an einem Treffen der Tuning-Szene in Ludwigsburg teilgenommen, dann gingen die Gäule mit ihm durch.
Ein Motorradfahrer hat erst an einem Treffen der Tuning-Szene in Ludwigsburg teilgenommen, dann gingen die Gäule mit ihm durch.
Als ob es das tödliche Raserunglück in Ludwigsburg nie gegeben hätte – auf einer Ausfallstraße ist am Wochenende mutmaßlich wieder mit mehr als 150 Stundenkilometern gefahren worden. Ein 23-Jähriger hatte erst an einem Treffen der Poser-Szene auf dem Tammerfeld teilgenommen, später stieg er auf sein Motorrad und raste auf der B27, bis die Polizei ihn stoppte.