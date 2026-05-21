Positionspapier zur Murrbahn „Der Mittelfinger für alle Pendler“ – Landkreise schlagen Alarm
Ab 2027 drohen weniger Halte und neue Probleme im Regionalverkehr. Jetzt erhöhen Kommunen und Unternehmen den Druck auf Bahn und Land.
Ab 2027 drohen weniger Halte und neue Probleme im Regionalverkehr. Jetzt erhöhen Kommunen und Unternehmen den Druck auf Bahn und Land.
Der Frust sitzt tief, und das nicht nur im Murrtal. Wieder einmal geht es um verspätete Züge, überfüllte Waggons und drohende Verschlechterungen auf einer Strecke, die viele Pendler längst als Dauerbaustelle erleben. Doch diesmal bleibt es nicht beim Protest. Der Rems-Murr-Kreis hat gemeinsam mit dem Ostalbkreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall ein umfangreiches Positionspapier vorgelegt – mit klaren Forderungen an Bahn und Land, aber auch mit konkreten Lösungsvorschlägen.