Positive Bilanz trotz Bus-Zoff Das Strohländle: nicht wegzudenken aus Leonberg
Vier Wochen lang wurde jeden Tag etwas auf dem Engelberg geboten. Der Veranstalter Johannes Leichtle zieht eine positive Bilanz – trotz großem Zoff.
Vier Wochen lang wurde jeden Tag etwas auf dem Engelberg geboten. Der Veranstalter Johannes Leichtle zieht eine positive Bilanz – trotz großem Zoff.
Es begann mit Leonbergern und endete mit Leonbergern: Die Band Stadtkind hat am 1. August den Auftakt zum 13. Strohländle mitgestaltet, der Familientag der Familienbildungsstätte bildete am vergangenen Sonntag, 31. August, den Abschluss. Dazwischen lagen vier Wochen und fünf Wochenenden mit zahlreichen Konzerten, Lesungen und anderen Veranstaltungen – wie einem Bingo-Abend oder einer Silent Disco inmitten von Strohballen, die Deko und Sitzgelegenheit zugleich waren. Und alles ohne Eintritt.