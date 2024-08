Die Tourismusbilanz für den Landkreis Göppingen fällt positiv aus. Viele Gäste kommen für einen Kurztrip, andere bleiben länger und nutzen das gut ausgebaute Rad- und Wanderwegenetz.

Iris Ruoss 30.08.2024 - 06:00 Uhr

Der Landkreis Göppingen blickt auf eine überaus positive Tourismusbilanz im vergangenen Jahr zurück. So konnte die Marke von 650 000 Übernachtungen überschritten werden. Laut der Tourismusstatistik des Statistischen Landesamts lagen die Zahlen in den Monaten Januar bis September 2023 bei insgesamt 197 000 Besuchern, davon kamen rund 40 000 aus dem Ausland. Die Liste ist ziemlich international, Schweizer, Franzosen, Niederländer und Italiener sind unter den Gästen, aber auch aus den USA, Asien und England kommen Besucher in den Landkreis.