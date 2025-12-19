Aufregung in London: Darts-Profi Dom Taylor wird nach seinem Auftaktsieg suspendiert. Er fällt nicht zum ersten Mal auf.
London - Darts-Profi Dom Taylor ist nach einem erneuten positiven Dopingtest von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen worden. Das teilte der Dachverband der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), mit. Eine weitere Stellungnahme werde es bis zum Abschluss des Verfahrens weder vonseiten der DRA noch vonseiten der PDC geben, hieß es in der Mitteilung weiter.