Im Oktober 2024 stellt Ruth Chepngetich in Chicago einen Marathon-Weltrekord auf. Nun wird die Kenianerin wegen eines positiven Dopingtests für drei Jahre gesperrt. Die Bestmarke aber bleibt bestehen.
23.10.2025 - 16:54 Uhr
Monaco - Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia ist wegen eines Dopingvergehens für drei Jahre gesperrt worden. Die 31-Jährige habe Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln eingeräumt, teilte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) mit.