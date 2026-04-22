Klippenspringerin Anna Bader holte einst Bronze bei der Schwimm-WM. Wegen eines positiven Dopingtests wurde sie für 24 Monate gesperrt, wie nun bekannt wird. Bader dürfte aber bald wieder starten.
Bonn - Klippenspringerin Anna Bader ist nach einem positiven Dopingtest bei einer Trainingskontrolle für 24 Monate gesperrt worden. Das teilte die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) mit. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), die Nada und die WM-Dritte von 2013 haben demnach eine sogenannte Streitbeilegungsvereinbarung geschlossen.