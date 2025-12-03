Posse aus Brüssel Rettung des christlichen Abendlandes
Brüssel streitet über eine Weihnachtskrippe. Die dortige Darstellung der Heiligen Familie gefällt nicht jedem – vor allem nicht den Liberalen.
Brüssel ächzt unter gewaltigen Problemen. Die Stadt hat seit rund 550 Tagen keine Regierung, ist hoffnungslos überschuldet, versinkt jeden Tag im Verkehrschaos und ist Schauplatz rivalisierender Drogen-Clans.