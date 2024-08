In der Posse um die Aufstellung der deutschen Mixed-Staffel über 4x400 m hat der DLV jetzt Konsequenzen gezogen.

red/SID 04.08.2024 - 15:30 Uhr

Nach dem Olympia-Streit um die Aufstellung der deutschen Mixed-Staffel über 4x400 m hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag Konsequenzen gezogen - und Sprinterin Luna Bulmahn (Wolfsburg) aus dem Staffel-Pool für die weiteren Wettbewerbe in Paris gestrichen. Damit hat die Wolfsburgerin keine Chance mehr auf einen Einsatz in der 4x400-m-Staffel der Frauen, wenn am Freitagvormittag im Stade de France die Vorläufe anstehen. Das gab der DLV am Sonntag bekannt.