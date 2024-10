Postareal in Leonberg

An diesem Dienstag startete der Abriss des ehemaligen Postgebäudes in der Eltinger Straße. Nach mehr als 15 Jahren währenden Diskussionen kann auf diesem zentralen Areal ein neues und gemischt genutztes Quartier entstehen, das noch immer seine Kritiker hat.

Nathalie Mainka 01.10.2024 - 17:57 Uhr

In den nächsten Monaten müssen sich in Leonberg die Anwohner entlang der Eltinger-, Bahnhof- oder auch Lindenstraße auf viel Lärm und vor allem bei Trockenheit auch auf Staubentwicklung einstellen. Mit dem Abbruch des Südflügels der einstigen Leonberger Hauptpost wurde an diesem Dienstag gestartet.