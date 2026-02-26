Postbank-Aus in Waiblingen: Filiale in Waiblingen schließt – Kunden sollen für Geldgeschäfte nach Stuttgart

Wer dieser Tage die Filiale der Postbank in der Mayenner Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betritt, merkt schnell: Die Zeichen stehen auf Abschied. Leere Regale, wo zuvor Büro- und Schreibwaren wie Kuverts, Luftpolstertaschen, Klebeband, Paketschnur und Versandkartons lagerten. Noch kann man hier von Montag bis Samstag Briefe und Pakete versenden und abholen, Briefmarken kaufen oder Bargeld am Schalter oder Automaten abheben und einzahlen. Doch in einigen Wochen gehen hier die Lichter aus, auch Geldautomaten wird es keine mehr geben. Ein Grund ist laut Postbank die sinkende Nachfrage nach stationären Angeboten.