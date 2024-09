Posten-Poker in Brüssel

Ursula von der Leyen will am Dienstag die Namen der Kommissare präsentieren, doch daraus könnte nichts werden. Das liegt nicht nur an Slowenien.

Knut Krohn 14.09.2024 - 18:54 Uhr

Bei den Sozialdemokraten in Brüssel herrscht dicke Luft. Sie fühlen sich von der konservativen Mehrheit im Europaparlament politisch überfahren und von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen missachtet, von „Demütigung“ ist die Rede. Ausgangspunkt für den Ärger sind die Nominierungen für die Kommissare in der EU-Kommission. René Repasi, Vorsitzender der Europa-SPD, spricht in diesem Zusammenhang von „schlechtem Stil“.