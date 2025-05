Posts nur in Ausnahmefällen

Die Stadt Stuttgart will künftig nur noch bei „besonderen Lagen“ auf X posten. Das hat es mit der Entscheidung auf sich.

Sebastian Winter 28.05.2025 - 17:33 Uhr

Die Stadt Stuttgart will sich aus der Plattform X künftig weitgehend zurückziehen. „Wir posten hier künftig nicht mehr regelmäßig“, schrieb die Stadt am Dienstag in einer kurzen Mitteilung auf X.