Potenzstörungen „Auch Stress kann eine Erektion verhindern“
Wenn Mann nicht kann, sollte er zum Arzt, sagt der Stuttgarter Urologe Christian Schwentner – und klärt auf, was bei Potenzproblemen wirklich hilft.
Potenzstörungen haben oft ein Mosaik von Ursachen: Organische wie psychische Faktoren müssen abgeklärt werden, teils bedingen sie sich gegenseitig. Was dann zu tun ist und wieso gerade Krebspatienten eine besondere medizinische Fürsorge brauchen, erklärt Christian Schwentner, der Ärztliche Direktor der Urologischen Klinik am Diakonieklinikum Stuttgart.